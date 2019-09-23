В Совфеде оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море
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По словам сенатора, цель этого заявления — увеличить расходы на оборонную промышленность.
«То, что делается это заявление, — проблема одна — любой ценой попытаться поднять военные бюджеты, апеллируя к мировому сообществу, что Россия представляет «угрозу» для НАТО, наращивать оборону и перевооружаться. Это обычные штучки, военные всегда так делают на Западе, когда им надо увеличить бюджет, увеличить поставки», — отметил Джабаров.
Ранее генерал Бен Ходжес обвинил Россию в блокировке учений НАТО в Чёрном море.
По словам генерала, когда силы альянса объявляют места для проведения учений в Чёрном море, Россия якобы закрывает к ним проходы.