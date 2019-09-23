The Sun: Трамп и Джонсон договорились о заключении торговой сделки

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп договорились заключить двустороннюю торговую сделку к июлю 2020 года.

Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на высокопоставленного представителя британского правительства.

«Теперь у обеих сторон есть политическая воля заключить соглашение к июлю», — заявил источник газеты.

Отмечается, что лидеры могут огласить своё решение во время встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Также сообщается, что данная торговая сделка станет самой крупной, которую США когда-либо заключали с другой страной.

25 августа Трамп заявил, что Джонсон является «правильным человеком» для осуществления выхода Великобритании из Евросоюза.