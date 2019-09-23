В ЕС одобрили отказ хуситов от новых атак на Саудовскую Аравию

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Европейский Союз считает важным заявление мятежников из йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) об отказе от новых ударов по объектам в Саудовской Аравии.

«Европейский Союз всегда придерживался мнения, что у конфликта в Йемене нет военного решения», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитической службы Евросоюза.

Также в заявлении отмечено, что необходимо срочно принимать меры по деэскалации конфликта.

20 сентября хуситы заявили о намерении отказаться от новых атак на Саудовскую Аравию.

14 сентября нефтяные заводы Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

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