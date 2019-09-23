В ЕС одобрили отказ хуситов от новых атак на Саудовскую Аравию
«Европейский Союз всегда придерживался мнения, что у конфликта в Йемене нет военного решения», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитической службы Евросоюза.
Также в заявлении отмечено, что необходимо срочно принимать меры по деэскалации конфликта.
20 сентября хуситы заявили о намерении отказаться от новых атак на Саудовскую Аравию.
14 сентября нефтяные заводы Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.