Зариф: хуситы могли доработать ракеты для атаки на Саудовскую Аравию
«Йеменцы унаследовали все оружие от Али Абдаллы Салеха, который скупал его за саудовские деньги во время своего долгого нахождения у власти», — цитирует Зарифа телеканал CBS.
Министр отметил, что у йеменцев есть технологии, которые позволили им усовершенствовать оружие и увеличить радиус действия ракет.
Он также добавил, что Эр-Рияд не предоставил доказательств причастности Ирана к атакам.
16 сентября президент США Дональд Трамп оценил возможность причастности Ирана к атакам на нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии.