Зариф: хуситы могли доработать ракеты для атаки на Саудовскую Аравию

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что хуситы могли сами увеличить радиус действия ракет, которые были использованы при ударе по саудовским нефтяным объектам.

«Йеменцы унаследовали все оружие от Али Абдаллы Салеха, который скупал его за саудовские деньги во время своего долгого нахождения у власти», — цитирует Зарифа телеканал CBS.

Министр отметил, что у йеменцев есть технологии, которые позволили им усовершенствовать оружие и увеличить радиус действия ракет.

Он также добавил, что Эр-Рияд не предоставил доказательств причастности Ирана к атакам.

16 сентября президент США Дональд Трамп оценил возможность причастности Ирана к атакам на нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии.

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