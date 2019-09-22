В посольстве рассказали о состоянии попавших в ДТП в Турции россиян

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Пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова сообщила, что после ДТП в турецкой провинции Анталья восемь россиян остаются под наблюдением врачей.
В посольстве рассказали о состоянии попавших в ДТП в Турции россиян
  • РИА Новости

«По состоянию на 22 сентября в больницах под наблюдением врачей остаются восемь россиян», — цитирует ТАСС Касимову.

Она рассказала, что сотрудники генконсульства посетили пострадавших, провели беседы с лечащими врачами и получили информацию о состоянии пациентов. 

«По мнению экспертов, признано целесообразным продолжить их госпитализацию ещё на одни сутки. В зависимости от динамики восстановления решение об их выписке будет принято в ближайшие дни», — добавила представитель посольства.

Ранее сообщалось, что в результате аварии с автобусом в Турции пострадали 15 российских туристов.

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