Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Турции россиян есть дети

В генконсульстве России заявили, что среди россиян, получивших травмы в ДТП с автобусом в Турции, есть двое несовершеннолетних. В настоящий момент дипломаты находятся в контакте с администрацией больниц, где находятся пострадавшие, представителями страховой и туристической компаний.

Об этом говорится на странице дипмиссии в Facebook.

«В результате инцидента, причины которого выясняются трафиковой полицией, пострадали 22 российских туриста. Из них семь человек отказались от медицинской помощи, были транспортированы в аэропорт и вылетели в Россию. 15 человек, в том числе двое несовершеннолетних, машинами скорой помощи были доставлены в различные медучреждения Антальи», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате аварии с автобусом в Турции пострадали 15 российских туристов.