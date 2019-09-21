Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Турции россиян есть дети

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RT
В генконсульстве России заявили, что среди россиян, получивших травмы в ДТП с автобусом в Турции, есть двое несовершеннолетних. В настоящий момент дипломаты находятся в контакте с администрацией больниц, где находятся пострадавшие, представителями страховой и туристической компаний.
Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Турции россиян есть дети
  • @x99/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом говорится на странице дипмиссии в Facebook.

«В результате инцидента, причины которого выясняются трафиковой полицией, пострадали 22 российских туриста. Из них семь человек отказались от медицинской помощи, были транспортированы в аэропорт и вылетели в Россию. 15 человек, в том числе двое несовершеннолетних, машинами скорой помощи были доставлены в различные медучреждения Антальи», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате аварии с автобусом в Турции пострадали 15 российских туристов.

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