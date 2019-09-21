Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Турции россиян есть дети
- @x99/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Об этом говорится на странице дипмиссии в Facebook.
«В результате инцидента, причины которого выясняются трафиковой полицией, пострадали 22 российских туриста. Из них семь человек отказались от медицинской помощи, были транспортированы в аэропорт и вылетели в Россию. 15 человек, в том числе двое несовершеннолетних, машинами скорой помощи были доставлены в различные медучреждения Антальи», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате аварии с автобусом в Турции пострадали 15 российских туристов.