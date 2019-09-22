В посольстве России ответили на планы Роули подать на Москву в суд

В посольстве России в Великобритании прокомментировали планы пострадавшего при инциденте в Эймсбери Чарли Роули подать судебный иск против российских властей.

«Насколько мы понимаем, речь идёт о самых предварительных планах Роули. Иск конкретно к правительству России рассматривается его адвокатом лишь как «один из вариантов», — заявили в дипломатическом ведомстве.

Дипломаты отметили, что разделяют стремление мужчины установить истину вокруг отравления его самого и погибшей Дон Стёрджесс.

В посольстве добавили, что британские власти не предоставили российской стороне ответов на многие вопросы, которые в том числе касаются самого Роули.

«Несложно увидеть, что ответы на эти вопросы должны дать отнюдь не российские, а британские власти», — подчеркнули в дипмиссии.

Там также заявили, что российская правоохранительная система с самого начала была готова выполнить свои обязанности «в контексте отравления в Солсбери двух граждан нашей страны».

«Что касается гипотетического иска к России, то напомним, что в силу принципа суверенного равенства государство Россия неподсудно судам государства Великобритания, и наоборот», — подытожили в посольстве.

Ранее СМИ сообщили, что Чарли Роули намерен подать судебный иск против России и потребовать компенсацию в £1 млн.

7 апреля посол России в Великобритании Александр Яковенко встретился с Роули и его братом Мэттью.

В беседе с RT дипломат рассказал подробности встречи. По словам Яковенко, у Роули нет определённой позиции по делу об инциденте в Эймсбери и он не считает Россию причастной.

В июле 2018 года в британском Эймсбери два человека пострадали, предположительно, из-за воздействия неизвестного вещества.