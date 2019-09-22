В посольстве России ответили на планы Роули подать на Москву в суд

Короткая ссылка
В посольстве России в Великобритании прокомментировали планы пострадавшего при инциденте в Эймсбери Чарли Роули подать судебный иск против российских властей.
В посольстве России ответили на планы Роули подать на Москву в суд
  • РИА Новости

«Насколько мы понимаем, речь идёт о самых предварительных планах Роули. Иск конкретно к правительству России рассматривается его адвокатом лишь как «один из вариантов», — заявили в дипломатическом ведомстве.

Дипломаты отметили, что разделяют стремление мужчины установить истину вокруг отравления его самого и погибшей Дон Стёрджесс.

В посольстве добавили, что британские власти не предоставили российской стороне ответов на многие вопросы, которые в том числе касаются самого Роули.

«Несложно увидеть, что ответы на эти вопросы должны дать отнюдь не российские, а британские власти», — подчеркнули в дипмиссии.

Там также заявили, что российская правоохранительная система с самого начала была готова выполнить свои обязанности «в контексте отравления в Солсбери двух граждан нашей страны».

«Что касается гипотетического иска к России, то напомним, что в силу принципа суверенного равенства государство Россия неподсудно судам государства Великобритания, и наоборот», — подытожили в посольстве.

Ранее СМИ сообщили, что Чарли Роули намерен подать судебный иск против России и потребовать компенсацию в £1 млн.

7 апреля посол России в Великобритании Александр Яковенко встретился с Роули и его братом Мэттью.

В беседе с RT дипломат рассказал подробности встречи. По словам Яковенко, у Роули нет определённой позиции по делу об инциденте в Эймсбери и он не считает Россию причастной.

В июле 2018 года в британском Эймсбери два человека пострадали, предположительно, из-за воздействия неизвестного вещества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить