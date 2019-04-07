Российский посол рассказал подробности встречи с пострадавшим в Эймсбери

Посол России в Великобритании Александр Яковенко в беседе с RT рассказал подробности встречи с пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери Чарли Роули.

По его словам, встреча продолжалась больше часа.

«Во-первых, было около 20 вопросов о Солсбери, о том, что произошло в Эймсбери, что мы думаем об этом, какова позиция России. Я бы сказал, что 80% фактов, которые я предоставил, были новыми для него», — сказал Яковенко.

Он подчеркнул, что пытался объяснить Роули позицию и логику российской стороны.

«Также мы говорили о его здоровье, которое, с его точки зрения, ухудшается. Я сказал ему, что мы будем рады предоставить ещё одно заключение», — отметил посол.

При этом он рассказал, что на вопрос о том, знает ли он, как его лечили, его собеседник ответил отрицательно.

По словам Яковенко, у Роули нет определённой позиции по делу об инциденте в Эймсбери и он не считает Россию причастной.

Дипломат охарактеризовал беседу как очень дружественную и выразил уверенность, что контакты дипмиссии с британцем продолжатся.

Ранее стало известно, что Яковенко встретился с пострадавшим в результате инцидента в британском Эймсбери Чарли Роули и его братом Мэттью.

В июле 2018 года в британском Эймсбери два человека пострадали, предположительно, из-за воздействия неизвестного вещества.

Одна из пострадавших, Дон Стёрджесс, скончалась в клинике, её спутник Чарли Роули был выписан из больницы 20 июля.