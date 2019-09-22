Мадуро заявил о нескольких попытках покушения на него в этом году

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Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил в эфире «России 1», что за последний год удалось предотвратить несколько попыток покушения на него.
Мадуро заявил о нескольких попытках покушения на него в этом году
  • Reuters

«После этого покушения (в августе 2018 года. — RT), мы предотвратили ещё несколько попыток убить меня», — цитирует РИА Новости Мадуро.

По его словам, все эти попытки «были организованы в Колумбии» и «с одобрения Вашингтона».

«Очень жаль, что они начали использовать чисто криминальные методы и пробуют совершить политическое убийство, чтобы убрать президента», — добавил лидер Венесуэлы.

В августе 2018 года на Мадуро было совершено покушениеСША заявили о своей непричастности.

Впоследствии венесуэльский лидер заявил, что совершённое на него покушение было осуществлено по приказу бывшего советника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона. 

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