Мадуро заявил, что Болтон приказал совершить на него покушение
«Могу сказать сегодня, что у меня есть доказательства, что покушение было совершено по распоряжению Джона Болтона из Белого дома», — цитирует РИА Новости Мадуро.
По его словам, у Болтона «криминальный образ мыслей, мышление убийцы».
«Я не могу обвинять президента Трампа, в этот момент не могу», — отметил президент Венесуэлы.
При этом он подчеркнул, что у него «есть все основания просить расследование Джона Болтона».
В августе 2018 года на Мадуро было совершено покушение. США заявили о своей непричастности.