Мадуро заявил, что Болтон приказал совершить на него покушение

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Венесуэльский лидер в ходе интервью американскому журналисту Максу Блюменталю заявил, что покушение на него год назад было совершено по приказу советника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона.

«Могу сказать сегодня, что у меня есть доказательства, что покушение было совершено по распоряжению Джона Болтона из Белого дома», — цитирует РИА Новости Мадуро.

По его словам, у Болтона «криминальный образ мыслей, мышление убийцы».

«Я не могу обвинять президента Трампа, в этот момент не могу», — отметил президент Венесуэлы.

При этом он подчеркнул, что у него «есть все основания просить расследование Джона Болтона».

В августе 2018 года на Мадуро было совершено покушениеСША заявили о своей непричастности

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