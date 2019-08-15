Мадуро сообщил о плане покушения на него с помощью наёмников

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что бывший президент Колумбии Альваро Урибе планировал послать наёмников в Венесуэлу с целью физического устранения главы Боливарианской Республики.

«Я узнал о плане, которым руководил Альваро Урибе Велес с участием посла Колумбии в США Франсиско Санто… направить в Венесуэлу 32 наёмника, чтобы они приехали и попытались меня убить», — цитирует его La Vanguardia.

В августе 2018 года на Мадуро было совершено покушение. США заявили о своей непричастности.

Впоследствии венесуэльский лидер заявил, что совершённое на него покушение было осуществлено по приказу советника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона.