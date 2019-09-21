В МИД Ирана рассказали о поражении санкционной политики США
- РИА Новости
«Американцам стоит признать, что их санкционная политика потерпела поражение», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее американский лидер Дональд Трамп поручил Минфину США существенно расширить санкции в отношении Ирана.
Позднее американское ведомство объявило о введении ограничительных мер в отношении Центробанка Ирана и Фонда национального развития.
На введённые санкции отреагировал глава ЦБ Ирана. Он сообщил, что Вашингтон исчерпал возможности для оказания давления на Тегеран.