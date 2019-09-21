В МИД Ирана рассказали о поражении санкционной политики США

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Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави оценил введение очередных санкций США в отношении республики. По его мнению, в ограничительных мерах нет ничего нового, это «старые санкции в новом виде».
В МИД Ирана рассказали о поражении санкционной политики США
  • РИА Новости

«Американцам стоит признать, что их санкционная политика потерпела поражение», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее американский лидер Дональд Трамп поручил Минфину США существенно расширить санкции в отношении Ирана.

Позднее американское ведомство объявило о введении ограничительных мер в отношении Центробанка Ирана и Фонда национального развития.

На введённые санкции отреагировал глава ЦБ Ирана. Он сообщил, что Вашингтон исчерпал возможности для оказания давления на Тегеран.

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