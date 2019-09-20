Глава ЦБ Ирана отреагировал на санкции США

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Глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати прокомментировал введение США очередных санкций против регулятора.
Глава ЦБ Ирана отреагировал на санкции США
  • Reuters

«Новые санкции против ЦБ Ирана со стороны США показывают, что Вашингтон исчерпал возможности для оказания давления на Тегеран», — цитирует Хеммати ТАСС.

По его словам, рестрикции не оказывают того влияния, на которое рассчитывают Соединённые Штаты, вводя их.

Как отметил председатель ЦБ, если бы такие действия были эффективны, то иранская экономика была бы в значительно худшем состоянии, нежели сейчас.

Ранее США ввели санкции против ЦБ и фонда нацразвития Ирана.

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