МИД Венесуэлы прокомментировал новые санкции США против Ирана
«Боливарианская Республика Венесуэла выражает своё несогласие с введением правительством США новых односторонних принудительных мер против Исламской Республики Иран», — говорится в тексте.
В МИД Венесуэлы считают, что «эти действия, направленные на нарушение суверенитета и процветания иранского народа, не только не способствуют миру, но и представляют собой экономический терроризм и явные нарушения международного права, а также подрывают многосторонние усилия по достижению политического диалога и взаимопонимания в регионе».
Ранее США ввели санкции против ЦБ и фонда нацразвития Ирана.
Глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати прокомментировал введение этих ограничительных мер.