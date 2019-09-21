МИД Венесуэлы прокомментировал новые санкции США против Ирана

Венесуэльский МИД прокомментировал новые санкции США против Ирана. Соответствующее заявление опубликовано на странице на странице главы внешнеполитического ведомства Венесуэлы Хорхе Арреасы в Twitter.

«Боливарианская Республика Венесуэла выражает своё несогласие с введением правительством США новых односторонних принудительных мер против Исламской Республики Иран», — говорится в тексте.

В МИД Венесуэлы считают, что «эти действия, направленные на нарушение суверенитета и процветания иранского народа, не только не способствуют миру, но и представляют собой экономический терроризм и явные нарушения международного права, а также подрывают многосторонние усилия по достижению политического диалога и взаимопонимания в регионе».

Ранее США ввели санкции против ЦБ и фонда нацразвития Ирана.

Глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати прокомментировал введение этих ограничительных мер.