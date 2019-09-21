МИД Венесуэлы прокомментировал новые санкции США против Ирана

Короткая ссылка
Венесуэльский МИД прокомментировал новые санкции США против Ирана. Соответствующее заявление опубликовано на странице на странице главы внешнеполитического ведомства Венесуэлы Хорхе Арреасы в Twitter.

«Боливарианская Республика Венесуэла выражает своё несогласие с введением правительством США новых односторонних принудительных мер против Исламской Республики Иран», — говорится в тексте.

В МИД Венесуэлы считают, что «эти действия, направленные на нарушение суверенитета и процветания иранского народа, не только не способствуют миру, но и представляют собой экономический терроризм и явные нарушения международного права, а также подрывают многосторонние усилия по достижению политического диалога и взаимопонимания в регионе».

Ранее США ввели санкции против ЦБ и фонда нацразвития Ирана.

Глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати прокомментировал введение этих ограничительных мер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить