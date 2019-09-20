Дети из России получили ожоги в турецком отеле во время файер-шоу

Двое детей и девушка из России получили ожоги в одном из отелей турецкой Аланьи во время файер-шоу.

Об этом сообщает Генконсульство России в Анталье на своей странице в Facebook.

«18 сентября в ходе файер-шоу в одном из отелей Аланьи произошёл несчастный случай, в результате которого пострадали российские граждане», — указывается в заявлении.

Отмечается, что пострадавшими являются дети 2009 и 2015 годов рождения, а также девушка 1995 года рождения. Все они были доставлены в местную больницу и находятся под наблюдением врачей.

«Состояние пациентов удовлетворительное. Одна из пострадавших уже выписана, двое несовершеннолетних россиян в ближайшие сутки останутся под наблюдением врачей», — уточнили в дипмиссии.

Генконсульство выясняет обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в одном из турецких отелей двое детей из Екатеринбурга в возрасте трёх с половиной и десяти лет получили ожоги от горящего масла.