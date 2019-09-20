Дети из России получили ожоги от горящего масла в отеле в Турции

В Турции в одном из отелей двое детей из Екатеринбурга в возрасте 3,5 года и десять лет получили ожоги от горящего масла.

Данную информацию ТАСС подтвердил уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков.

«Мы в курсе этой ситуации, держим её на контроле», — сказал он.

Ранее сайт e1.ru сообщил, что на отдыхе в турецком посёлке Кестель детей из Екатеринбурга на финальном ужине в отеле облили горящим маслом. Об этом рассказал их отец. По его словам, всего пострадали восемь человек.

«Это был ад. Вы не представляете, как ребёнок орал. Он горел, одежда сгорела, но успели снять. Пострадали восемь человек, реально люди горели. В их числе — два моих сына: им 3,5 года и 10 лет. Один обгорел на 27%, у него ожоги 2 и 3 степени. Он пока не сможет перенести перелет, мы остаёмся на несколько дней в Турции. У второго сына обгорели рука и голова, 16% ожогов на теле», — рассказал мужчина.

По его словам, отель взял на себя возмещение расходов на лечение детей в Турции, а также оплатил ему перелёт и дальнейшее лечение в России.