Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн рассказал о дружбе между китайским и российским лидерами — Си Цзиньпином и Владимиром Путиным.

«За прошедшие шесть лет два лидера встречались 30 раз. В среднем пять раз в год. Вместе ездили на высокоскоростном поезде, смотрели хоккей, катались по реке Неве, готовили блины, что широко обсуждалось общественностью», — сказал китайский дипломат в интервью, опубликованном на сайте МИД.

В июне Си Цзиньпин заявил, что Владимир Путин является его самым близким другом.

Также российский президент рассказал о беспрецедентном уровне российско-китайских отношений.

Он подчеркнул, что это позволяет государствам использовать конкурентные преимущества для полноценного развития.