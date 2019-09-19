В МИД Китая рассказали о дружбе Путина и Си Цзиньпина

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Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн рассказал о дружбе между китайским и российским лидерами — Си Цзиньпином и Владимиром Путиным.
В МИД Китая рассказали о дружбе Путина и Си Цзиньпина
  • Reuters

«За прошедшие шесть лет два лидера встречались 30 раз. В среднем пять раз в год. Вместе ездили на высокоскоростном поезде, смотрели хоккей, катались по реке Неве, готовили блины, что широко обсуждалось общественностью», — сказал китайский дипломат в интервью, опубликованном на сайте МИД.

В июне Си Цзиньпин заявил, что Владимир Путин является его самым близким другом.

Также российский президент рассказал о беспрецедентном уровне российско-китайских отношений.

Он подчеркнул, что это позволяет государствам использовать конкурентные преимущества для полноценного развития.

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