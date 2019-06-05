Си Цзиньпин назвал Путина своим самым близким другом

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что президент России Владимир Путин является его самым близким другом.

По итогам переговоров в Москве он отметил, что им удалось установить тесные рабочие контакты и глубокую личную дружбу.

«За прошедшие шесть лет мы встречались почти 30 раз. Россия для меня — самое посещаемое иностранное государство, а президент Путин — самый близкий друг и хороший коллега», — сказал Си Цзиньпин.

По его словам, это максимально отражает высокий уровень двусторонних отношений и тесного стратегического взаимодействия двух стран.

Ранее Путин рассказал о беспрецедентном уровне отношений России и Китая.