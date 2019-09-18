Состояние раненных в Японском море пограничников назвали стабильным

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Представитель пограничного управления ФСБ по Приморскому краю сообщил, что состояние раненных в результате нападения в Японском море пограничников остаётся стабильным.

«Состояние раненных пограничников стабильное», — приводит его слова ТАСС.

При этом он не подтвердил данные СМИ о возможности привлечения авиации для доставки пострадавших пограничников на берег.

Ранее в ФСБ сообщили, что экипаж северокорейской шхуны, занимавшийся браконьерством, напал на пограничников в российских водах Японского моря.

В результате нападение пострадали трое военнослужащих.

После этого ФСБ задержала более 80 граждан КНДР и две рыболовные шхуны в Японском море.

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