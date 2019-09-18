Состояние раненных в Японском море пограничников назвали стабильным
«Состояние раненных пограничников стабильное», — приводит его слова ТАСС.
При этом он не подтвердил данные СМИ о возможности привлечения авиации для доставки пострадавших пограничников на берег.
Ранее в ФСБ сообщили, что экипаж северокорейской шхуны, занимавшийся браконьерством, напал на пограничников в российских водах Японского моря.
В результате нападение пострадали трое военнослужащих.
После этого ФСБ задержала более 80 граждан КНДР и две рыболовные шхуны в Японском море.