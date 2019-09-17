США и Белоруссия намерены объявить о планах вернуть послов

Соединённые Штаты и Белоруссия готовятся объявить о планах вернуть послов. Об этом заявил заместитель госсекретаря Дэвид Хейл на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко.

«Я хотел бы передать привет от госсекретаря, который попросил меня приехать, чтобы присутствовать на важном историческом моменте наших двусторонних отношений. После нашей встречи мы сделаем объявление, что будем обмениваться послами по истечении такого количества лет без послов», — цитирует Хейла БЕЛТА.

По его словам, США «очень дорог этот регион» и страна «внимательно относится к угрозам безопасности».

17 сентября заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл прибыл в Минск.

В марте Белоруссия официально проинформировала США о снятии ограничений на количество сотрудников посольства в Минске, которые действовали с 2008 года.

В том же месяце белорусская сторона отметила, что Минск и Вашингтон могут взаимно назначить послов через год-два.