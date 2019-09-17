Путин: мы считаем Израиль русскоязычным государством
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- РИА Новости
Об этом он заявил на конгрессе фонда «Керен ха-Йесод».
«Почти два миллиона русскоязычных граждан Израиля проживают в этой стране. Мы считаем Израиль русскоязычным государством», — приводит РИА Новости слова Путина.
Путин отметил, что «граждане России и Израиля связаны семейными, родственными, дружескими узами».
По его словам, народы двух стран объединяют общие страницы истории.
Он также отметил, что Россия стремится выстраивать с Израилем партнёрские конструктивные отношения.
Ранее Путин заявил, что принял приглашение посетить Израиль в начале 2020 года, чтобы принять участие в мероприятиях памяти жертв холокоста.
В сентябре в Сочи состоялась встреча Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.