Путин: мы считаем Израиль русскоязычным государством

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Президент России Владимир Путин заявил, что в Израиле проживают почти два миллиона русскоязычных граждан. По его словам, в России Израиль считают русскоязычным государством.
Путин: мы считаем Израиль русскоязычным государством
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Об этом он заявил на конгрессе фонда «Керен ха-Йесод».

«Почти два миллиона русскоязычных граждан Израиля проживают в этой стране. Мы считаем Израиль русскоязычным государством», — приводит РИА Новости слова Путина.

Путин отметил, что «граждане России и Израиля связаны семейными, родственными, дружескими узами». 

По его словам, народы двух стран объединяют общие страницы истории.

Он также отметил, что Россия стремится выстраивать с Израилем партнёрские конструктивные отношения.

Ранее Путин заявил, что принял приглашение посетить Израиль в начале 2020 года, чтобы принять участие в мероприятиях памяти жертв холокоста.

В сентябре в Сочи состоялась встреча Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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