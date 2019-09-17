Путин: мы считаем Израиль русскоязычным государством

Президент России Владимир Путин заявил, что в Израиле проживают почти два миллиона русскоязычных граждан. По его словам, в России Израиль считают русскоязычным государством.

Об этом он заявил на конгрессе фонда «Керен ха-Йесод».

«Почти два миллиона русскоязычных граждан Израиля проживают в этой стране. Мы считаем Израиль русскоязычным государством», — приводит РИА Новости слова Путина.

Путин отметил, что «граждане России и Израиля связаны семейными, родственными, дружескими узами».

По его словам, народы двух стран объединяют общие страницы истории.

Он также отметил, что Россия стремится выстраивать с Израилем партнёрские конструктивные отношения.

Ранее Путин заявил, что принял приглашение посетить Израиль в начале 2020 года, чтобы принять участие в мероприятиях памяти жертв холокоста.

В сентябре в Сочи состоялась встреча Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.