Путин и Нетаньяху затронули тему санкций Запада против Сирии
Об этом журналистам рассказал глава МИД России Сергей Лавров.
«Мы, по-моему, нашли у наших израильских коллег в этих вопросах понимание», — сказал министр.
По его словам, стороны сошлись во мнении, что необходимо реальное — на практике, а не на словах — уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии.
Ранее Путин и Нетаньяху во время встречи поговорили об урегулировании ситуации в Сирии и условились продолжить диалог по военной линии.