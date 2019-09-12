Путин и Нетаньяху затронули тему санкций Запада против Сирии

Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время переговоров затронули тему контрпродуктивности санкций, которые были введены США и некоторыми европейскими странами против законного правительства Сирии.

Об этом журналистам рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы, по-моему, нашли у наших израильских коллег в этих вопросах понимание», — сказал министр.

По его словам, стороны сошлись во мнении, что необходимо реальное — на практике, а не на словах — уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Ранее Путин и Нетаньяху во время встречи поговорили об урегулировании ситуации в Сирии и условились продолжить диалог по военной линии.