Лавров рассказал об итогах переговоров Путина и Нетаньяху
«Из международной проблематики основное внимание мы уделили положению на Ближнем Востоке и севере Африки с упором на сирийское урегулирование», — заявил он журналистам.
Министр отметил, что диалог по военной линии развивается хорошо.
«С обеих сторон была выражена поддержка такого рода усилий», — рассказал глава МИД.
Он добавил, что российская сторона ждёт руководителей Израиля на 75-летие победы в Великой Отечественной войне 9 мая на Красной площади в 2020 году.
«И израильское руководство подтверждает свою приверженность всем тем мероприятиям, которые призваны увековечить память героев», — сказал Лавров.
Ранее представитель израильского премьер-министра Эван Коэн рассказал, что одной из целей визита Нетаньяху в Россию является обсуждение присутствия Ирана «по всему Ближнему Востоку», в том числе в Сирии.