Лавров рассказал об итогах переговоров Путина и Нетаньяху

Президент России Владимир Путин и премьер Израиля во время встречи поговорили об урегулировании ситуации в Сирии и условились продолжить диалог по военной линии. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

«Из международной проблематики основное внимание мы уделили положению на Ближнем Востоке и севере Африки с упором на сирийское урегулирование», — заявил он журналистам.

Министр отметил, что диалог по военной линии развивается хорошо.

«С обеих сторон была выражена поддержка такого рода усилий», — рассказал глава МИД.

Он добавил, что российская сторона ждёт руководителей Израиля на 75-летие победы в Великой Отечественной войне 9 мая на Красной площади в 2020 году.

«И израильское руководство подтверждает свою приверженность всем тем мероприятиям, которые призваны увековечить память героев», — сказал Лавров.

Ранее представитель израильского премьер-министра Эван Коэн рассказал, что одной из целей визита Нетаньяху в Россию является обсуждение присутствия Ирана «по всему Ближнему Востоку», в том числе в Сирии.