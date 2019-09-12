Представитель Нетаньяху рассказал о целях визита премьера в Россию

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Представитель израильского премьер-министра Эван Коэн рассказал RT, что одной из целей визита Биньямина Нетаньяху в Россию является обсуждение присутствия Ирана «по всему Ближнему Востоку», в том числе в Сирии.
Представитель Нетаньяху рассказал о целях визита премьера в Россию
  • Reuters

«Иранское присутствие по всему Ближнему Востоку — это очень дестабилизирующий фактор. Я думаю, что России хотелось бы, чтобы Ближний Восток был безопаснее и стабильнее, чем сейчас. Израиль однозначно хотел бы этого. У Израиля есть обеспокоенность относительно этой безопасности, и Иран ей угрожает», — сказал он.

По словам Коэна, главная цель визита Нетаньяху в Россию — обсуждение таких вопросов, как координация действий в САР и иранское присутствие в этом регионе.

Ранее в канцелярии израильского премьера заявляли, что глава правительства 12 сентября отправится с визитом в Сочи, где встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

Нетаньяху отмечал, что может обсудить продолжение согласования по армейским вопросам.

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