МИД Китая осудил атаки на НПЗ Саудовской Аравии

В МИД КНР осудили атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии и призвали воздержаться от эскалации конфликта в регионе.

«Мы осуждаем это нападение на НПЗ в Саудовской Аравии. Выступаем против атак на мирное население и гражданские объекты», — приводит ТАСС слова официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

Кроме того, в КНР призвали стороны «воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации и ухудшению ситуации в регионе».

Ранее с аналогичным заявлением выступило внешнеполитическое ведомство ФРГ.

14 сентября нефтяные заводы Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.