Российский посол заявил о неприемлемости ударов Израиля по Сирии

Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что российская сторона не приемлет удары израильской армии по Сирии.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Наша позиция неоднократно высказывалась и президентом, и министром иностранных дел о том, что любые удары по территории суверенного государства-члена ООН неприемлемы», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона предлагает решать все возникающие вопросы путём консультаций и переговоров.

Ранее президент России Владимир Путин, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Ирана Хасан Рухани в совместном заявлении по итогам саммита в Анкаре назвали израильские удары по территории Сирии дестабилизирующими и ведущими к росту напряжённости в регионе.

В конце августа армия Израиля заявила о нанесении воздушных ударов в Сирии.