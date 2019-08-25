Армия Израиля заявила о нанесении воздушных ударов в Сирии

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В пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили, что их истребители нанесли удары по нескольким «террористическим» иранским целям рядом с Дамаском в Сирии.

«Истребители Армии обороны Израиля недавно нанесли удары по нескольким террористическим целям в Акрабе в Сирии. Удару подверглись силы «Аль-Кудс», а также шиитские формирования, которые планировали атаку на израильские цели с сирийской территории в последние дни», — цитирует ТАСС израильское оборонное ведомство.

По его данным, удары истребителей были нанесены для предупреждения атак иранских БПЛА на позиции израильской армии.

Ранее агентство SANA сообщало, что силы противовоздушной обороны Сирии отражают воздушную атаку в небе над Дамаском.

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