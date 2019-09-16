Лидеры России, Турции и Ирана осудили удары Израиля по Сирии

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Президент России Владимир Путин, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Ирана Хасан Рухани в совместном заявлении по итогам саммита в Анкаре назвали израильские удары по территории Сирии дестабилизирующими и ведущими к росту напряжённости в регионе.
Лидеры России, Турции и Ирана осудили удары Израиля по Сирии
  • РИА Новости

«(Президенты. — RT) считают израильские военные атаки в Сирии дестабилизирующими, нарушающими суверенитет и территориальную целостность страны, а также ведущими к росту напряжённости в регионе», — приводит РИА Новости заявление по итогам саммита.

Также лидеры отметили необходимость «уважать общепризнанные международно-правовые решения, включая положения соответствующих резолюций ООН, отвергающих оккупацию сирийских Голан, прежде всего — резолюции 497 СБ ООН».

В конце августа армия Израиля заявила о нанесении воздушных ударов в Сирии.

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