Лидеры России, Турции и Ирана осудили удары Израиля по Сирии
- РИА Новости
«(Президенты. — RT) считают израильские военные атаки в Сирии дестабилизирующими, нарушающими суверенитет и территориальную целостность страны, а также ведущими к росту напряжённости в регионе», — приводит РИА Новости заявление по итогам саммита.
Также лидеры отметили необходимость «уважать общепризнанные международно-правовые решения, включая положения соответствующих резолюций ООН, отвергающих оккупацию сирийских Голан, прежде всего — резолюции 497 СБ ООН».
В конце августа армия Израиля заявила о нанесении воздушных ударов в Сирии.