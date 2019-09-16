В Совфеде оценили планы США выделить Украине $141,5 млн помощи

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Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT намерение американских властей дополнительно выделить Украине $141,5 млн на программы помощи в области безопасности.
В Совфеде оценили планы США выделить Украине $141,5 млн помощи
  • РИА Новости

«Не нужно в этой ситуации закатывать глаза от ужаса. Ведь, по сути, американцы пытаются откупиться от Украины малой ценой. Суммы, с точки зрения военной перспективы, не очень велики. Нельзя представить, что за такие средства можно радикально перевооружить армию и сделать её реально боеспособной. Да, это подпитывает агрессивный характер нынешнего режима, отдаляет от мира. Но, по факту, американцы тоже умеют считать свои деньги. Думаю, в этой ситуации нет ничего сверхъестественного», — сказал Морозов.

Ранее в Пентагоне сообщили о том, что американские власти планируют дополнительно выделить Украине $141,5 млн на программы помощи в области безопасности.

В американском оборонном ведомстве добавили, что с учётом этой суммы общий объём помощи Украине составляет $1,6 млрд.

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