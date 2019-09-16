Тема атак на саудовские НПЗ может быть затронута на саммите в Анкаре
- Reuters
«Сначала нужно дождаться, Саудовская Аравия говорит, что они в самое ближайшее время будут восстанавливать объёмы. Поэтому нужно просто дождаться, как это получится у саудитов, и дальше очень внимательно следить за развитием событий на нефтяном рынке. Безусловно, он сейчас подвержен влиянию», — цитирует Пескова Интерфакс.
По его словам, на встрече лидеров России, Турции и Ирана в Анкаре тема нападения на объекты Saudi Aramco может быть затронута.
В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке дронов. Это привело к существенному сокращению добычи нефти в стране.
В Кремле осудили нападения на саудовские нефтяные объекты.