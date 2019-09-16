ЦПВС: боевики 34 раза за сутки обстреляли населённые пункты в Сирии

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин заявил, что боевики 34 раза за сутки обстреляли населённые пункты в Сирии.

Об этом говорится в заявлении, поступившем в распоряжение RT.

«14 сентября зафиксировано 34 обстрела», — указал он.

По его словам, боевики незаконных вооружённых формирований совершили обстрелы таких населённых пунктов, как Сабикия, Биньямин, Эль-Арейм, Сафсафа, Айн-Слеймо, Дар-Хардата и других.

Всего обстрелам подверглись четыре провинции: Алеппо, Латакия, Хама, Идлиб.

Ранее в ЦПВС заявили о наращивании боевиками сил в идлибской зоне деэскалации.