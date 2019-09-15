МИД рекомендовал россиянам избегать людных мест в Гонконге
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении департамента в Twitter.
«В гонконгском районе Козуэй-Бей проходит очередной антиправительственный митинг; усилены меры безопасности; нарушено движение общественного транспорта. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей», — указано в сообщении.
#КНР#Гонконг - в гонконгском районе Козуэй-бэй проходит очередной антиправительственный митинг; усилены меры безопасности; нарушено движение общественного транспорта. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей. pic.twitter.com/S9EMyFSGk2— МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 15 сентября 2019 г.
8 сентября участники протестов в Гонконге устроили поджог на станции метро.
Антиправительственные протесты продолжаются в Гонконге около 15 недель. Власти уже заявили о решении отозвать законопроект об экстрадиции, который привёл к беспорядкам.