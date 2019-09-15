МИД рекомендовал россиянам избегать людных мест в Гонконге

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Ситуационно-кризисный центр Министерства иностранных дел России рекомендовал российским гражданам в Гонконге избегать людных мест из-за проведения митинга в районе Козуэй-Бей.
МИД рекомендовал россиянам избегать людных мест в Гонконге
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении департамента в Twitter.

«В гонконгском районе Козуэй-Бей проходит очередной антиправительственный митинг; усилены меры безопасности; нарушено движение общественного транспорта. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей», — указано в сообщении.

8 сентября участники протестов в Гонконге устроили поджог на станции метро

Антиправительственные протесты продолжаются в Гонконге около 15 недель. Власти уже заявили о решении отозвать законопроект об экстрадиции, который привёл к беспорядкам.

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