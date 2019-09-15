МИД рекомендовал россиянам избегать людных мест в Гонконге

Ситуационно-кризисный центр Министерства иностранных дел России рекомендовал российским гражданам в Гонконге избегать людных мест из-за проведения митинга в районе Козуэй-Бей.

Об этом говорится в сообщении департамента в Twitter.

«В гонконгском районе Козуэй-Бей проходит очередной антиправительственный митинг; усилены меры безопасности; нарушено движение общественного транспорта. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей», — указано в сообщении.

#КНР#Гонконг - в гонконгском районе Козуэй-бэй проходит очередной антиправительственный митинг; усилены меры безопасности; нарушено движение общественного транспорта. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей. pic.twitter.com/S9EMyFSGk2 — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 15 сентября 2019 г.

8 сентября участники протестов в Гонконге устроили поджог на станции метро.

Антиправительственные протесты продолжаются в Гонконге около 15 недель. Власти уже заявили о решении отозвать законопроект об экстрадиции, который привёл к беспорядкам.