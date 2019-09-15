Конфликт в Ормузском проливе угрожает рынку алюминия

Обострение ситуации в зоне Ормузского пролива ставит под угрозу стабильность мирового рынка алюминия и химической продукции.

Об этом сообщает газета Nikkei.

Отмечается, что в последние годы многие азиатские страны, включая Китай и Японию, стали зависеть от поставок нефтехимии и алюминия из стран Ближнего Востока.

Также сообщается, что продолжение обострившегося кризиса может привести к росту цен на рынке нефтепродуктов, медной проволоки и алюминия, ввиду того, что азиатские страны начнут искать других поставщиков.

29 августа министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что её страна выступает за обеспечение сдерживающего военного присутствия в Ормузском проливе