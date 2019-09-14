США и Бразилия выделили $100 млн на сохранение лесов Амазонии

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу сообщили об учреждении фонда сохранения биоразнообразия лесов Амазонии. Стороны планируют инвестировать до 2030 года $100 млн.

«Стороны условились об учреждении специального фонда в $100 млн сроком на 11 лет, средства которого пойдут на сохранение биоразнообразия лесов Амазонии», — приводит ТАСС сообщение Госдепартамента США.

Майк Помпео также высоко оценил роль, которую сыграла Бразилия в разрешении кризиса в Венесуэле.

Ранее стало известно, что семь южноамериканских стран подписали соглашение о совместной работе по защите лесов Амазонии от пожаров и пагубного воздействия человека.

По данным СМИ, в 2019 году в бразильских тропических лесах произошло более 75 тыс. пожаров, что является рекордным показателем за последние семь лет. При этом площадь территорий, охваченных огнём, возросла на 83% по сравнению с прошлым годом.