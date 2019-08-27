Трамп поддержал усилия Болсонару в борьбе с пожарами в Амазонии

Президент США Дональд Трамп заявил, что бразильский лидер Жаир Болсонару усердно занимается тушением лесных пожаров в Амазонии.

Соответствующий пост он опубликовал в своём Twitter.

«Он очень усердно работает над тушением пожаров и делает отличную работу для жителей Бразилии — это нелегко. Он и его страна пользуются полной поддержкой США», — написал Трамп.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару посоветовал французскому лидеру Эммануэлю Макрону извиниться за оскорбления в свой адрес, только после этого бразильские власти готовы рассмотреть возможность принятия помощи от стран G7 в борьбе с лесными пожарами в Амазонии.

25 августа Макрон заявил, что страны G7 готовы оказать помощь в тушении пожаров в лесах Амазонии.