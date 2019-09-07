Семь стран Южной Америки подписали соглашение о защите Амазонии

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Семь стран Южной Америки подписали соглашение о совместной работе по защите лесов Амазонии от пожаров и пагубного воздействия человека.

«Этот пакт обязывает и мотивирует нас защищать нашу Амазонию, проводить работы по предотвращению рисков и ликвидации их последствий», — приводит ТАСС слова президента Колумбии Иван Дуке.

Он также сообщил, что страны будут вместе бороться с причинами уничтожения лесов: незаконной вырубкой и расширением сельскохозяйственных площадей, а также природными пожарами.

Соглашение подписали представители Эквадора, Боливии, Колумбии, Перу, Бразилии, Гайаны и Суринама.

Власти Венесуэлы на встречу приглашены не были.

В августе генеральный директор американской корпорации Apple Тим Кук заявил, что его компания выделит средства на спасение лесов Амазонии.

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