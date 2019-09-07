Семь стран Южной Америки подписали соглашение о защите Амазонии
«Этот пакт обязывает и мотивирует нас защищать нашу Амазонию, проводить работы по предотвращению рисков и ликвидации их последствий», — приводит ТАСС слова президента Колумбии Иван Дуке.
Он также сообщил, что страны будут вместе бороться с причинами уничтожения лесов: незаконной вырубкой и расширением сельскохозяйственных площадей, а также природными пожарами.
Соглашение подписали представители Эквадора, Боливии, Колумбии, Перу, Бразилии, Гайаны и Суринама.
Власти Венесуэлы на встречу приглашены не были.
В августе генеральный директор американской корпорации Apple Тим Кук заявил, что его компания выделит средства на спасение лесов Амазонии.