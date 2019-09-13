Политолог прокомментировал слова Юнкера о брексите

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Анна Лушникова
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT заявление главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о том, что запланированный выход Великобритании из ЕС станет кульминацией континентальной трагедии.
Политолог прокомментировал слова Юнкера о брексите
  • Reuters

«Великобритания так и не стала частью того континентального пространства, о котором говорит Юнкер. Членство в Евросоюзе не было в интересах Британии, поэтому они и проголосовали против него», — сказал он.

По словам эксперта, запланированный выход Великобритании из ЕС «сам по себе не станет трагедией».

«Проблемой является та идея, которая остаётся в центре Евросоюза, во франко-германском лидерстве и в том, на чём ЕС существует как объединение. Сейчас мы имеем дело с серьёзным кризисом в идеологии Евросоюза. Так что вне зависимости от выхода или невыхода Великобритании ответ всегда нужно искать внутри объединения. Юнкер — один из лучших и подготовленных по своим качествам лидеров ЕС, но и ему не удалось ничего сделать», — заключил Брутер.

Ранее Юнкер прокомментировал запланированный выход Великобритании из ЕС, назвав его кульминацией континентальной трагедии.

Он также добавил, что, по его мнению, брексит без сделки приведёт к хаосу.

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