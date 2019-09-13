Юнкер назвал брексит кульминацией континентальной трагедии

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Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прокомментировал запланированный выход Великобритании из ЕС, назвав его кульминацией континентальной трагедии.
Юнкер назвал брексит кульминацией континентальной трагедии
  • Reuters

«Тот, кто любит свою страну — а я исхожу из того, что в Великобритании ещё есть патриоты, тот не хотел бы пожелать ей такую судьбу», — цитирует Юнкера радио Deutschlandfunk.

Политик отметил, что не испытывает оптимизма относительно альтернативных вариантов «бэкстопа» — прописанного в проекте договора между королевством и Евросоюзом режима, который должен на время обеспечить пребывание Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после осуществления брексита. 

Он также добавил, что по его мнению, брексит без сделки приведёт к хаосу.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведёт встречу с Юнкером.

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