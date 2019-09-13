Экс-президент Ирана заявил, что США выступают против прогресса народов

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад в программе Рафаэля Корреа на RT прокомментировал позицию США в отношении иранской ядерной программы.

«Ядерная программа Ирана — это действительно реальная проблема или просто повод для конфронтации? Послушайте, атомная энергетика нужна всем — это движущая сила научного прогресса. Кроме того, использование атомной энергии идёт на благо не только отдельных стран, но и глобальной экосистемы», — сказал он.

Бывший глава государства отметил, что «ископаемые виды топлива нанесли вред атмосфере» и способствовали загрязнению окружающей среды.

«В конце концов, они скоро просто иссякнут. Энергия атома — это энергия чистая: она широко применяется в промышленности, сельском хозяйстве и медицине. Она нужна всем. Но почему великие державы ограничивают доступ к атомной энергии для других стран? Беспокоятся о том, что её применят для создания атомных бомб? А ведь у США на вооружении 5500 таких бомб, и это единственная страна, которая когда-либо их применяла», — добавил он.

Как подчеркнул Ахмадинежад, в регионе «ядерное оружие есть у Израиля, Пакистана и Индии».

«Так почему же США выступают против нашего развития под предлогом опасности создания Ираном ядерной бомбы? Да потому, что хотят, чтобы мы были слабыми, отсталыми, хотят, чтобы мы зависели от них. Так им легче навязывать нам свои интересы. Но если страна движется вперёд и развивается, в ней нет места американскому империализму. Вот почему Вашингтон против нашего прогресса в области ядерной энергетики, равно как и против нашего прогресса в космосе. Ибо если страна не является ни ядерной, ни космической державой, то путь к прогрессу для неё закрыт. Так что на самом деле США выступают против прогресса народов», — заключил он.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, а обогащение урана для Тегерана будет «очень, очень опасным».

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, США продолжают предпринимать откровенные попытки спровоцировать Иран.

Полную версию интервью смотрите 14 сентября в 19:00 на сайте RTД.