Трамп: у Ирана никогда не будет ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, а обогащение урана для Тегерана будет «очень, очень опасным».

«Мы не можем позволить Ирану иметь ядерное оружие. И они никогда не будут им обладать. Если они (иранцы. — RT) думают об обогащении (урана. — RT), то могут забыть об этом», — заявил Трамп.

Кроме того, американский лидер отметил, что Иран испытывает огромные финансовые трудности из-за усиления санкций.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео пообещал лишить Иран всех путей к ядерному оружию.

Он также заявил о намерении разрешить конфликт с Тегераном с помощью дипломатии.