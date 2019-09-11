Трамп: у Ирана никогда не будет ядерного оружия
- Reuters
«Мы не можем позволить Ирану иметь ядерное оружие. И они никогда не будут им обладать. Если они (иранцы. — RT) думают об обогащении (урана. — RT), то могут забыть об этом», — заявил Трамп.
Кроме того, американский лидер отметил, что Иран испытывает огромные финансовые трудности из-за усиления санкций.
Ранее государственный секретарь США Майк Помпео пообещал лишить Иран всех путей к ядерному оружию.
Он также заявил о намерении разрешить конфликт с Тегераном с помощью дипломатии.