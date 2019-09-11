Трамп: у Ирана никогда не будет ядерного оружия

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, а обогащение урана для Тегерана будет «очень, очень опасным».
Трамп: у Ирана никогда не будет ядерного оружия
  • Reuters

«Мы не можем позволить Ирану иметь ядерное оружие. И они никогда не будут им обладать. Если они (иранцы. — RT) думают об обогащении (урана. — RT), то могут забыть об этом», — заявил Трамп.

Кроме того, американский лидер отметил, что Иран испытывает огромные финансовые трудности из-за усиления санкций.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео пообещал лишить Иран всех путей к ядерному оружию

Он также заявил о намерении разрешить конфликт с Тегераном с помощью дипломатии. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить