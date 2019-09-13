Сняты ограничения на перелёты между Жуковским и Прагой

Авиационные власти России и Чехии подписали меморандум, предусматривающий снятие всех ограничений по пассажирским авиаперевозкам между аэропортом Жуковский и Прагой. Об этом сообщила глава департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова.

«Подписан меморандум, который предусматривает полную либерализацию частотного регулирования между Жуковским и Прагой, а также мы закрепили договорённость на линии Прага — Сеул», — цитирует Петрову ТАСС.

По её словам, переговоры проходили сложно, но конструктивно.

2 июля «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа» сообщили об отмене части рейсов в Прагу и Карловы Вары в связи с соответствующим решением авиационных властей Чехии.