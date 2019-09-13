Сняты ограничения на перелёты между Жуковским и Прагой
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- РИА Новости
«Подписан меморандум, который предусматривает полную либерализацию частотного регулирования между Жуковским и Прагой, а также мы закрепили договорённость на линии Прага — Сеул», — цитирует Петрову ТАСС.
По её словам, переговоры проходили сложно, но конструктивно.
2 июля «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа» сообщили об отмене части рейсов в Прагу и Карловы Вары в связи с соответствующим решением авиационных властей Чехии.