NYT: США собираются отправить в Сирию 150 военных

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Министерство обороны США намерено отправить на северо-восток Сирии около 150 американских военнослужащих.
NYT: США собираются отправить в Сирию 150 военных
  • Reuters

Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что военные из США должны будут вместе с турецкими военнослужащими заниматься наземным патрулированием в данном регионе.

В США надеются, что отправка солдат в Сирию позволит снять напряжение, которое в настоящий момент существует между Вашингтоном и Анкарой.

Как подчёркивает издание, данный шаг со стороны Пентагона по крайней мере временно приостановит действие указа президента США Дональда Трампа о выводе американского контингента с сирийской территории.

Ранее Турция и США достигли договорённости о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. 

6 августа глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США выступают против «любого одностороннего вторжения Турции» в северные регионы Сирии.

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