Трамп заявил о желании Ирана провести переговоры с США
«Иран хочет встретиться», — сказал Трамп.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности Трампа встретиться с руководством Ирана для преодоления напряжённости в отношениях дипломатическим путём.
4 сентября Министерство финансов США расширило санкции против иранской транспортной сети, нефтяных танкеров, а также ряда юридических и физических лиц, среди которых граждане Ирана, Индии, Объединённых Арабских Эмиратов и Ливана.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал подобные действия Соединённых Штатов экономическим терроризмом.