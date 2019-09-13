Трамп заявил о желании Ирана провести переговоры с США

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что представители Ирана выразили желание провести переговоры с США. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Иран хочет встретиться», — сказал Трамп.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности Трампа встретиться с руководством Ирана для преодоления напряжённости в отношениях дипломатическим путём.

4 сентября Министерство финансов США расширило санкции против иранской транспортной сети, нефтяных танкеров, а также ряда юридических и физических лиц, среди которых граждане Ирана, Индии, Объединённых Арабских Эмиратов и Ливана.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал подобные действия Соединённых Штатов экономическим терроризмом.

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