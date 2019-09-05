В МИД Ирана осудили расширение санкций США

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Официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави осудил расширение санкций Соединённых Штатов против Ирана.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

«Активизация враждебных комментариев и отчаянных мер, самой нелепой из которых было вознаграждение за измену и шпионаж, является мерами, (принятыми. — RT) из отчаяния и разочарования для нанесения ударов по иранской нации. Однако подобные меры, как обычно, ни к чему не приведут и добавят мрачные моменты в историю их лживого обращения с иранцами, хотя когда-нибудь им точно придётся нести ответственность за свои меры», — говорится в тексте.

Ранее Министерство финансов США расширило санкции против транспортной сети Ирана, нефтяных танкеров, а также 16 юридических и 10 физических лиц, среди которых граждане Ирана, Индии, Объединённых Арабских Эмиратов и Ливана.

3 сентября Вашингтон ввёл санкции против Иранского космического агентства.

Также спецпредставитель Госдепа по Ирану Брайан Хук сообщил, что Вашингтон назначил награду в размере $15 млн за оказание помощи в подрыве финансовых операций иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и его спецподразделения «Кудс».

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