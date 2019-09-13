Лавров: третьим странам не удастся «вбить клин» между Россией и Китаем

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил плотное взаимодействие и тесные контакты России и Китая на внешнеполитическом уровне, которые позволяют эффективно решать текущие двусторонние задачи.

«У нас уже давно установились конструктивные, доверительные, товарищеские отношения с коллегами из МИД Китая, что позволяет быстро и качественно выполнять поставленные перед нашими ведомствами задачи», — заявил Лавров в интервью газете «Труд».

По его словам, представители МИД России и Китая проводят около 40—50 встреч в год, на которых обсуждаются вопросы различной тематики.

«И это не считая постоянного взаимодействия между российскими и китайскими дипломатами по всему миру, а также регулярных «сверок» между нашими делегациями на различных международных площадках. Ткань двустороннего взаимодействия столь плотная, что третьим силам просто некуда «вбивать клин», — подчеркнул глава МИД России.

Он также напомнил, что в июне председатель КНР Си Цзиньпин и российский лидер Владимир Путин на переговорах в Москве отметили переход российско-китайских отношений на новый уровень.

«Стороны определили дальнейшие цели и направления развития двустороннего партнёрства: стратегическая поддержка и взаимопомощь, глубокая интеграция и сближение, опора на инновационный подход, всеобщая польза и взаимная выгода», — уточнил Лавров.

Ранее Лавров в беседе с газетой «Известия» не согласился с мнением о том, что Китай «играет роль старшего брата» для России.

Он подчеркнул, что Россия выступает за взаимовыгодные отношения между странами, «которые не будут предметом диктата с какой-либо стороны».