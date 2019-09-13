Трамп исключил возможность назначения Помпео на место Болтона
«Нет», — ответил Трамп на вопрос о возможности назначения Помпео на должность советника по нацбезопасности президента США.
Он также уточнил, что обсуждал этот вопрос с Помпео, который заявил, что «хотел бы, чтобы данный пост занимал кто-то другой».
Трамп отметил, что на данный момент на должность претендуют 15 кандидатов.
Ранее телеканал CNN сообщал, что Трамп рассматривает возможность совмещения Помпео двух должностей.
10 сентября Трамп отправил в отставку своего советника по нацбезопасности Джона Болтона из-за многочисленных разногласий по ряду вопросов.