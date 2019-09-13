Трамп исключил возможность назначения Помпео на место Болтона

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не рассматривает на пост своего помощника по национальной безопасности кандидатуру госсекретаря США Майка Помпео. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Нет», — ответил Трамп на вопрос о возможности назначения Помпео на должность советника по нацбезопасности президента США.

Он также уточнил, что обсуждал этот вопрос с Помпео, который заявил, что «хотел бы, чтобы данный пост занимал кто-то другой».

Трамп отметил, что на данный момент на должность претендуют 15 кандидатов.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Трамп рассматривает возможность совмещения Помпео двух должностей.

10 сентября Трамп отправил в отставку своего советника по нацбезопасности Джона Болтона из-за многочисленных разногласий по ряду вопросов.