Трамп исключил возможность назначения Помпео на место Болтона

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не рассматривает на пост своего помощника по национальной безопасности кандидатуру госсекретаря США Майка Помпео. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Нет», — ответил Трамп на вопрос о возможности назначения Помпео на должность советника по нацбезопасности президента США.

Он также уточнил, что обсуждал этот вопрос с Помпео, который заявил, что «хотел бы, чтобы данный пост занимал кто-то другой».

Трамп отметил, что на данный момент на должность претендуют 15 кандидатов.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Трамп рассматривает возможность совмещения Помпео двух должностей.

10 сентября Трамп отправил в отставку своего советника по нацбезопасности Джона Болтона из-за многочисленных разногласий по ряду вопросов.

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