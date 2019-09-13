США выделят Багамам $4 млн на возмещение ущерба от урагана «Дориан»

США выделят финансовую помощь Багамским островам в объёме около $4 млн на возмещение ущерба от последствий урагана «Дориан» и оказание гуманитарной поддержки жителям, заявил глава американского Агентства по международному развитию Марк Грин.

«В качестве нашего содействия я хочу анонсировать выделение около $4 млн гуманитарной помощи. Средства пойдут на возведение временных укрытий, медикаменты, продовольствие, воду, оказание психологической помощи пострадавшим», — цитирует заявление Грина в ходе брифинга в Госдепартаменте США ТАСС.

Кроме того, часть выделенных средств будет направлено на восстановление логистики и телекоммуникаций островов.

По словам Грина, на Багамах работают более ста сотрудников агентства, которые оказывают содействие Береговой охране США и другим ведомствам в проведении спасательных операций.

Ранее число погибших на Багамских островах в результате урагана «Дориан» увеличилось до 50 человек.

При этом власти опасаются, что число жертв может возрасти, так как многие жители числятся пропавшими без вести.

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов в беседе с Inforeactor выразил мнение, что ураган «Дориан» может представлять серьёзную угрозу всему побережью.