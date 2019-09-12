СМИ: Трамп надавил на синоптиков из-за урагана «Дориан»

Американский лидер Дональд Трамп попросил своих помощников надавить на метеорологические службы США в связи с их прогнозом, касающимся урагана «Дориан».

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник.

Уточняется, что он желал добиться того, чтобы синоптики скорректировали прогнозы по урагану «Дориан», которые противоречили его собственным заявлениям.

По данным издания, речь идёт о том, что Трамп ранее публично указывал, что ураган может достичь американского штата Алабама, в то время как офис Метеорологической службы США в Алабаме заявлял, что данного рода заявления безосновательны.

Отмечается, что глава аппарата Белого дома Мик Малвейни якобы попросил министра торговли Уилбура Росса потребовать от метеорологических служб выпустить корректировку прогноза. В итоге Управление океанических и атмосферных исследований (NOAA), являющееся частью Министерства торговли, выпустило заявление, в котором говорилось, что синоптики в Алабаме были неправы, когда категорически опровергли слова Трампа.

По данным СМИ, соответствующая корректировка была сделана под угрозой увольнения руководства NOAA.

Ранее Трамп предложил размещать пострадавших от урагана «Дориан» на круизных судах.