Трамп отменил поездку в пострадавшую от урагана Северную Каролину

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Американский президент Дональд Трамп в последний момент отменил поездку в пострадавший от урагана «Дориан» штат Северная Каролина.

Об этом сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

Причина изменения планов президента не уточняется, пишет РИА Новости, однако позднее Трамп сказал журналистам, что погода была нелётная.

«Мы хотели полететь на остров Эмералд в Северной Каролине, на который (ураган) обрушился очень жёстко... Думаю, что полётные условия были очень опасными. Я сказал: «Давайте всё равно полетим», но они сказали: «Сэр, лучше не будем», — сказал глава государства.

7 сентября ураган «Дориан» в Атлантическом океане усилился до второй категории.

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