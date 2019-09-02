Эксперт оценил ситуацию с ураганом «Дориан» в США

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов в беседе с Inforeactor оценил ситуацию с ураганом «Дориан» в США.

«Естественно, ураган — большая угроза всему побережью. Обычно ураганы, поскольку они черпают энергию из океана, выходя на сушу, очень быстро затухают, но известно, когда ураганы доходили до Бостона и почти до Нью-Йорка», — заявил он.

По его словам, всё это будет касаться только территории США.

Со своей стороны, климатолог, руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин в беседе со «Взглядом» сказал, что предотвратить такой ураган нельзя, поскольку объём прогретой воды очень велик, и «охладить его нереально».

Как отметил эксперт, в последние годы специалисты научились изучать траекторию и мощность урагана, что позволяет лучше готовиться к удару стихии.

«Лучше научились рассчитывать траекторию урагана, что очень важно для определения мест, где нужно объявить чрезвычайное положение, где эвакуировать людей и так далее», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в штате Флорида вслед за Джорджией объявили эвакуацию из-за урагана.